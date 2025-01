Usa, ordini di Trump su forze armate: no a transgender e reintegro no vax

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è pronto a firmare in giornata tre ordini esecutivi che ridisegneranno l'assetto delle forze armate. Sono previsti il divieto per le persone transgender di servire nell'esercito, l'eliminazione dei programmi di Diversità, equità e inclusione e il reintegro con risarcimento dei militari licenziati per essersi rifiutati di vaccinarsi contro il Covid. Queste disposizioni arrivano dopo il giuramento, alla guida del Pentagono, di Pete Hegseth, che aveva già annunciato "cambiamenti culturali significativi all'interno delle forze armate".