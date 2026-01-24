Pechino, sotto indagine il numero uno dell'esercito cinese Zhang Youxia

Zhang Youxia, il numero uno dei militari cinesi, membro del Politburo, il massimo organo decisionale e direttivo dei partiti comunisti, e vicepresidente della Commissione militare centrale, è sotto indagine, sospettato "di gravi violazioni della disciplina e della legge". Questa formula è usata tradizionalmente dai magistrati cinesi per indicare l'accusa di corruzione. Lo riferiscono i media statali, secondo cui sotto indagine c'è anche Liu Zhenli, membro della Commissione militare centrale e capo del Dipartimento di Stato maggiore Congiunto. L'indagine è condotta dal comitato centrale del Partito comunista. Zhang è il numero due della commissione militare centrale, dopo il presidente Xi Jinping nel ruolo di commander-in-chief.