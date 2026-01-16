Xi: "Cina e Canada creino un nuovo partenariato strategico"

Cina e Canada "dovrebbero aderire ad un atteggiamento responsabile verso la storia, le persone e il mondo, promuovere la creazione di un nuovo partenariato strategico" basato "su un percorso di sviluppo sano, stabile e sostenibile" di vantaggio reciproco. Lo ha detto il presidente Xi Jinping al premier canadese Mark Carney, incontrato nella Grande sala del popolo. Cina e Canada stanno forgiando "una nuova partnership strategica" sfruttando i punti di forza di entrambi ed "è importante la avviino in una fase di divisione", ha replicato Carney, citando aree con "vantaggi storici" come agricoltura, agroalimentare, energia e finanza