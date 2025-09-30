Logo Tgcom24
La minaccia

Uccide e mangia i propri pavoni per ripicca verso la vicina: la strana lite in Florida

L'uomo ha fatto trovare alla signora una lettera intimidatoria, con tanto di descrizione della morte degli uccelli. L'accusa è di crudeltà aggravata sugli animali

30 Set 2025 - 17:04
Un dispetto alla vicina, ma in modo alquanto insolito. In Florida un uomo ha ucciso e mangiato due dei suoi pavoni in seguito a una lite con la vicina. Craig Vogt, 61 anni di Hudson, è stato arrestato ed è accusato di crudeltà aggravata sugli animali. Secondo le testate locali, dopo aver commesso il fatto l'uomo avrebbe lasciato una lettera nella cassetta della vicina contenente la descrizione dell'uccisione dei pavoni e minacce che un evento del genere potesse ripetersi. 

Cos'è successo?

 Dietro alla morte dei pavoni c'è una strana lite tra Vogt e la vicina. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'uomo non avrebbe accettato il fatto che la donna desse da mangiare agli uccelli e che in qualche modo si prendesse cura di loro. Vogt ha deciso di rinunciare a due dei suoi pavoni in segno di protesta contro la vicina, augurandosi che questo gesto estremo potesse allontanarla definitivamente dai suoi animali domestici.

L’uomo non si è limitato a uccidere i pavoni, ha deciso di cucinarli in padella e di mangiarli. Vogt ha voluto inoltre assicurarsi che la vicina fosse al corrente di quanto accaduto e le ha lasciato una lettera, intimandole di smettere di dare da mangiare agli uccelli e avvertendola che altrimenti avrebbe continuato a ucciderli. Una nota ufficiale della contea di Pasco ha svelato la volontà dell'uomo "una volta rilasciato, di uccidere tutti i suoi pavoni domestici per impedire a chiunque di prenderne la custodia". Lo sceriffo ha comunque assicurato che non ci siano rischi per la sicurezza pubblica e che gli animali presenti nella proprietà di Vogt verranno monitorati. 

