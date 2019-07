Parlamento Ue, voto sulla presidente della Commissione | Von der Leyen: "Nemica di chi vuole indebolire Europa"

E' il giorno del voto, a Strasburgo, del Parlamento europeo sulla candidata designata dai Ventotto alla presidenza della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Un voto per nulla scontato. La von der Leyen ha aperto l'assemblea affermando: "Per me solamente una cosa è importante, l'Europa va rafforzata e chi la vuole fare fiorire mi avrà dalla sua parte, ma chi vuole indebolire questa Europa troverà in me una dura nemica".



