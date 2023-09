Parigi, Carlo e Camilla alla corte di... Macron: ospiti speciali al 400esimo compleanno della Reggia di Versailles

La prima fotografia ufficiale di re Carlo III è stata svelata dall'account Twitter della famiglia reale (@RoyalFamily), che ha mostrato in anteprima il ritratto. Corona imperiale sul capo, scettro nella mano destra e globo nella sinistra, il sovrano fissa l'obiettivo. Vestito con abiti da cerimonia, posa nella sala del trono di Buckingham Palace, a Londra. A differenza della madre, Elisabetta II, che era in piedi nella foto della sua incoronazione nel 1953, Carlo III è seduto. L'account Twitter della Royal Family ha pubblicato anche altri scatti: il ritratto della regina consorte Camilla, una fotografia dei due sovrani insieme e una foto di gruppo della famiglia reale, con il principe William e la principessa Kate compresi. Nel ritratto ufficiale del dopo-incoronazione della regina, Camilla è immortalata in piedi in un salone del palazzo, con indosso un abito bianco avorio; anche lei un lungo mantello e la scintillante corona reale posata sul capo. Nel ritratto di coppia, Carlo e Camilla indossano gli stessi addobbamenti da parata, con le teste appena inclinate l'uno verso l'altra. Nella terza immagine re Carlo III esibisce un sorriso appena accennato, a labbra semichiuse, mentre la regina Camilla ne offre uno decisamente più largo. Anche queste altre due foto sono state realizzate da Hugo Burnand.

C'è, infine, anche un ritratto di gruppo, fra le fotografie da parata - con corone, simboli regali e decorazioni varie - diffuse da Buckingham Palace dopo l'incoronazione solenne di sabato 6 maggio di re Carlo III e della regina Camilla. L'immagine, pubblicata a corredo dei ritratti ufficiali del sovrano e della sovrana, suggella il ridimensionamento formalizzato da tempo del totale di "membri attivi" di casa Windsor tuttora impegnati in compiti di rappresentanza dinastica: fissato ormai a 10 reali in tutto, tra familiari di sangue e consorti, oltre agli stessi Carlo e Camilla. L'allineamento comprende 6 figure maggiori, per importanza degli incarichi attribuiti: in primis l'erede al trono William, principe di Galles, e sua moglie Kate (Catherine nei documenti pubblici), principessa di Galles; due dei fratelli del re, quartogenito e secondogenita dei defunti Elisabetta II e Filippo, vale a dire il principe Edoardo, neo duca di Edimburgo, e la principessa reale Anna, con i rispettivi coniugi, Sophie, duchessa di Edimburgo, e l'ammiraglio a riposo Timothy Lawrence. E poi quattro membri anziani accreditati di ruoli di rappresentanza più limitati, discendenti di cugini della regina Elisabetta.