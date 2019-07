Parigi, furto in casa di Emanuele Filiberto: bottino da quasi mezzo milione di euro

Venerdì 19 luglio una banda di rapinatori si è introdotta nell'appartamento parigino di Emanuele Filiberto di Savoia e della moglie Clotilde Courau. La maggior parte della refurtiva è composta da gioielli, ma il valore esatto del bottino non è stato ancora stimato. Una fonte vicina al caso però ha rivelato al quotidiano francese Le Parisien che "solo le monete più belle fanno salire il conto a quasi mezzo milione di euro". Il nipote dell'ultimo re d'Italia e la moglie attrice non erano in casa e hanno scoperto il furto solo la sera al rientro.