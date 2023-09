Parigi, al via la visita di Stato di Carlo e Camilla: la coppia reale britannica accolta da Borne e Macron

Fotogallery - In Iran la piazza sfida i divieti in ricordo di Mahsa

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Parigi per una visita di Stato della durata di tre giorni.

Atterrati all'aeroporto parigino di Orly, sono stati accolti dal premier Elisabeth Borne. La coppia reale è poi giunta all'Arco di Trionfo per partecipare a una cerimonia con il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte dinanzi alla fiamma del Milite ignoto, a cui è seguita la discesa lungo gli Champs-Élysées a bordo di una decappottabile, mentre nel cielo della capitale francese hanno sfrecciato i jet bianco rosso e blu della Patrouille de France e dei Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Royal Air Force. Prevista poi una tappa al Palazzo dell'Eliseo per un colloquio bilaterale tra il presidente francese e il re d'Inghilterra. In serata, l'attesa cena di gala nel Salone degli Specchi della Reggia di Versailles in occasione del 400esimo compleanno.