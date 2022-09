Parigi, anche moto e scooter dovranno pagare il parcheggio: "Incoraggiare i cittadini a usare veicoli meno inquinanti"

La moto elettrica per ripartire Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

La scelta -

incoraggiare i cittadini a usare un veicolo meno inquinante

Alla base della decisione della Hidalgo - già protagonista di una battaglia contro le automobili, che ha reso quasi impossibile la loro circolazione a Parigi - ci sarebbero motivazioni ecologiche: "La misura ha lo scopo dinon solo per l'aria ma anche dal punto di vista acustico", si legge nel sito del Comune di Parigi.

La norma -

9 alle 20

3 euro all'ora per le zone centrali

2 euro all'ora per le aree periferiche

Moto e scooter potranno essere parcheggiate solo negli spazi dedicati alle due ruote (42mila) o alle auto. Il pagamento è attivo dalle(tutti i giorni tranne la domenica, i festivi e ad agosto). La tariffa è di(dal primo all'11° arrondissement) e di(dal 12° al 20° arrondissement). Per i residenti, i disabili e chi usa la moto per lavoro, sono previste tariffe agevolate.

Le proteste -

diciotto manifestazioni

Nella capitale francese non sono mancate le proteste per frenare l'entrata in vigore della nuova norma. L'associazione Fédération des motards en colère (Federazione di motociclistiarrabbiati), promotrice dicontro questa norma nell'ultimo anno e mezzo, ha promosso una petizione - che ha ottenuto il consenso di 40mila persone - e ha fatto ricorso in tribunale. Ma le polemiche non hanno fermato la sindaca.