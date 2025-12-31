Papa: "Servono progetti liberanti e pacifici, non strategie armate"

Un mondo migliore è possibile - Ma "Dio ama sperare con il cuore dei piccoli, e lo fa coinvolgendoli nel suo disegno di salvezza. Quanto più bello è il disegno, tanto più grande è la speranza", ha detto ancora papa Leone. "E in effetti il mondo va avanti così - ha sottolineato -, spinto dalla speranza di tante persone semplici, sconosciute ma non a Dio, che malgrado tutto credono in un domani migliore, perché sanno che il futuro è nelle mani di Colui che gli offre la speranza più grande".