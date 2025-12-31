Papa: "Servono progetti liberanti e pacifici, non strategie armate"

Il messaggio di Leone XIV durante la celebrazione dei Primi Vespri nella Basilica di San Pietro
© Ansa
"In questo nostro tempo sentiamo il bisogno di un disegno sapiente, benevolo, misericordioso. Che sia un progetto libero e liberante, pacifico, fedele", ha detto papa Leone XIV durante la celebrazione dei Primi Vespri nella Basilica di San Pietro con il tradizionale "Te Deum" di ringraziamento per l'anno appena trascorso. "Altri disegni, però, oggi come ieri, avvolgono il mondo - ha aggiunto il Pontefice -. Sono piuttosto strategie, che mirano a conquistare mercati, territori, zone di influenza. Strategie armate, ammantate di discorsi ipocriti, di proclami ideologici, di falsi motivi religiosi".
Un mondo migliore è possibile - Ma "Dio ama sperare con il cuore dei piccoli, e lo fa coinvolgendoli nel suo disegno di salvezza. Quanto più bello è il disegno, tanto più grande è la speranza", ha detto ancora papa Leone. "E in effetti il mondo va avanti così - ha sottolineato -, spinto dalla speranza di tante persone semplici, sconosciute ma non a Dio, che malgrado tutto credono in un domani migliore, perché sanno che il futuro è nelle mani di Colui che gli offre la speranza più grande".