"Non può venire a lezione, ha bisogno di riposo": il Papa firma una "giustificazione" al più giovane membro del Sinodo

La lettera firmata "Francis"

Si legge nella lettera, pubblicata sul sito di Vatican News, che il Pontefice ha firmato con la penna blu "Francis": “Wyatt A. Olivas è stato parte integrante del Sinodo sulla sinodalità, lavorando diligentemente per contribuire a questo evento significativo nella Chiesa. I suoi sforzi sono stati molto apprezzati dalla comunità ecclesiale e siamo grati per la sua dedizione e il suo duro lavoro. Come risultato dei suoi instancabili sforzi, crediamo che Wyatt meriti una pausa dalle lezioni per ricaricarsi”.