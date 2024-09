Il Papa ai giovani: "Uscite dalla comfort zone, se non rischiate siete vecchi"

Sul tema religioso, quindi, il Papa ha chiarito che tutte le religioni, per quanto diverse, portano a Dio. "Sono come diverse lingue, diversi idiomi, per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio". E anche per questo è necessario il dialogo. Dialogo tra religioni ma anche dialogo tra persone e soprattutto tra ragazzi, per prevenire ed evitare il fenomeno del bullismo, e in particolare di quello nei confronti di persone con disabilità. "Come noi abbiamo le nostre disabilità, dobbiamo rispettare le disabilità degli altri, e questo è importante", ha spiegato. E lo è "perché superare queste cose aiuta quello che voi fate: il dialogo interreligioso. Che si costruisce con il rispetto degli altri, e questo è molto importante".