Papa Francesco a Singapore: "Non escludere gli emarginati dal progresso"

"Il vostro impegno per uno sviluppo sostenibile e per la salvaguardia del Creato è un esempio da seguire, e la ricerca di soluzioni innovative per affrontare le sfide ambientali può incoraggiare altri Paesi a fare lo stesso", ha proseguito il Papa alle autorità e alla società civile di Singapore. "Viviamo in un'era di crisi ambientale, e non dobbiamo sottovalutare l'impatto che una piccola nazione come Singapore può avere su di essa. La vostra posizione unica vi offre accesso a capitali, tecnologie e talenti, risorse che possono guidare l'innovazione per prendersi cura della nostra casa comune".