Papa Francesco, inizia il suo 45esimo viaggio apostolico internazionale: dodici giorni tra Asia e Oceania

Papa Francesco ha iniziato martedì una visita di quattro giorni in Indonesia, prima tappa di un viaggio in Asia e Oceania. Il Pontefice si tratterrà fino al 6 settembre, fino all'8 settembre sarà poi a Port Moresby, in Papua Nuova Guinea. Francesco dedicherà i due giorni successivi a Timor Est, per poi concludere il viaggio a Singapore, dal 10 al 13 settembre.