Papa Francesco è partito dall'aeroporto di Fiumicino per il suo quarantacinquesimo viaggio apostolico internazionale. Ecco le sue tappe: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Si tratta del più lungo del suo pontificato e si concluderà il 13 settembre. L'atterraggio nella capitale indonesiana Giacarta, all'aeroporto "Soekarno-Hatta", è previsto per le ore 11:30, le 6:30 di domani in Italia.