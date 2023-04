Papa Francesco dona due frammenti della "Vera Croce" per l'incoronazione di Re Carlo

Frammenti sparsi nel mondo

La croce su cui crocifisso Gesù, secondo la tradizione, fu trovata da Sant'Elena, mamma dell'imperatore Costantino, e frammenti sono sparsi nel mondo, dalla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme di Roma a Notre Dame a Parigi, o a Santo Toribio in Spagna e in molte parti del mondo. Calvino nel suo trattato del 1543 commentava: "Se tutti i pezzi ritrovati fossero raccolti, formerebbero un grande carico di nave".