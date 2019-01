Panama, Papa Francesco: "Assurdo considerare migranti male sociale"

Da Panama, dove ha officiato la Via Crucis per la Giornata Mondiale della Gioventù, Papa Francesco è tornato ad affrontare il tema immigrazione. "Vogliamo essere Chiesa che favorisce una cultura capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare - ha detto -; che non stigmatizza e meno ancora generalizza con la più assurda e irresponsabile condanna di identificare ogni migrante come portatore di male sociale".