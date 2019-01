Panama, 250mila giovani all'apertura della Gmg con Papa Francesco

Circa 250mila i giovani presenti alla cerimonia di apertura della Giornata Mondiale della Gioventù a Panama con Papa Francesco. "Avete fatto tanti sacrifici per essere qui e diventate veri maestri della cultura dell'incontro - ha detto il Pontefice rivolgendosi ai presenti -. Con i vostri gesti voi smentite tutti i discorsi che si concentrano e si impegnano nel creare divisione, nell'escludere quelli che 'non sono come noi'".