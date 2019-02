Almeno dieci persone, tra cui un bimbo, sono morte in un incendio scoppiato in un palazzo di otto piani a Parigi nella notte tra lunedì e martedì. L'incendio è di origine dolosa. Ad appicare le fiamme sarebbe stata una donna psicopatica, residente nell'edificio, che è stata fermata e poi ricoverata in psichiatria. Nel rogo 36 persone sono rimaste ferite e una è in gravi condizioni; tra i feriti lievi ci sono anche due pompieri.