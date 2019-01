Francia, incendio in un impianto sciistico: due morti e 22 feriti

Almeno due persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite in un vasto incendio divampato in un impianto sciistico a Courchevel, in Francia. Sul posto sono intervenuti settanta vigili del fuoco per tentare di domare le fiamme, sviluppatesi in un edificio a tre piani che ospitava lavoratori stagionali. Tra i feriti, quattro versano in gravi condizioni. Altre 60 persone sono state evacuate.