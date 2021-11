Pakistan: sì alla castrazione chimica per stupratori seriali

ansa

Gli autori di reati sessuali condannati per stupri multipli potrebbero subire la castrazione chimica in Pakistan. Il parlamento, riferisce la Cnn, ha approvato una nuova legislazione, che mira ad accelerare le condanne e imporne di più dure. La stretta arriva in risposta a una protesta pubblica di massa per una recente ondata di stupri contro donne e bambini nel Paese e alle crescenti richieste di garantire giustizia alle vittime di aggressioni sessuali.