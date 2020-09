Pakistan, bimba di 5 anni stuprata, uccisa e bruciata: un fermo

Orrore in Pakistan, dove una bambina di cinque anni è stata rapita, violentata e poi uccisa con percosse alla testa, bruciata e infine gettata in una discarica. Lo rende nota la polizia di Karachi. Fermata una persona sospetta. I resti della piccola sono stati trovati in mezzo all'immondizia non lontano da casa. La famiglia della bambina appartiene alla minoranza Pashtun ed era migrata a Karachi dalla provincia di Khyber, al confine con l'Afghanistan.