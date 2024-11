Pakistan, nel Punjab smog fuori controllo: allarme per salute bambini

L'Unicef ha avvertito che la salute di 11 milioni di bambini nella provincia pakistana del Punjab è in pericolo a causa dell'inquinamento atmosferico che, secondo gli esperti, è diventato una vera e propria stagione negli ultimi anni. Lo smog tossico ha avvolto la capitale culturale del Pakistan, Lahore, e altri 17 distretti. I funzionari della sanità affermano che più di 40mila persone sono state curate per disturbi respiratori. "La quantità di inquinamento nell'aria è raddoppiata o triplicata, e avrà effetti devastanti sui bambini e sulle donne incinte", ha detto il rappresentante dell'Unicef in Pakistan, Abdullah Fadil.