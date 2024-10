Il governo britannico indennizza la madre di una bimba morta anche per l'inquinamento

Il governo britannico ha raggiunto un accordo per indennizzare la famiglia di una bambina, Ella Adoo-Kissi-Debrah. La piccola è morta ad appena 9 anni nel 2013, in uno dei dormitori periferici della Grande Londra popolata dai meno fortunati, a causa non solo dell'asma e della sua salute fragile ma anche per gli alti livelli d'inquinamento atmosferico, come era stato stabilito in una storica sentenza emessa dal tribunale di Southwark nel 2020.