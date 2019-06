Pakistan, il ministro fa la diretta Facebook di una conferenza con il filtro da gatto

"Yousafzai si è trasformato in gatto, miao miao"; "non sapevo avessimo un micio al governo"; "e se lo pagassimo in croccantini?"; "questa è la serietà dei nostri politici!". Sia i follower che gli avversari politici di Yousafzai si sono scatenati nella sezione commenti del video, mettendo in imbarazzo la compagine politica di centrodestra alla quale appartiene il ministro.



Il ministro, inizialmente, ha scelto di non commentare l'episodio. Poi, nella mattinata del 16 giugno, ha pubblicato un comunicato in cui ha detto che "non bisogna prendere questa storia troppo sul serio, erano diventati gattini anche i due funzionari seduti accanto a me". E ha assicurato che "prenderemo tutte le precauzioni affinché non si ripetano più errori del genere".