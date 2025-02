Paesi Bassi, bambina di 11 anni pugnalata a morte: un arresto

Un uomo è stato arrestato nei Paesi Bassi dopo aver accoltellato a morte una bambina di 11 anni in una strada della città di Nieuwegein. "La bambina è stata aggredita e i medici non sono riusciti a salvarle la vita", ha affermato la polizia. "Nelle immediate vicinanze, è stato arrestato un 29enne sulla base di informazioni fornite da passanti e altre persone", ha aggiunto la polizia regionale di Utrecht. Le autorità non hanno fornito indicazioni sui motivi dell'attacco.