Paesi Bassi, allarme per le pillole di ecstasy con il volto di Trump: "Sono potenzialmente letali"

Pillole di ecstasy con il volto di Donald Trump potenzialmente letali. A lanciare l'allarme è l'Istituto Trimbos di Utrecht, nei Paesi Bassi, specializzato in tossicodipendenze e salute mentale. Come riportato dalla Bbc, l'istituto ha diramato un "allarme rosso" dopo che diversi esemplari sono stati consegnati ai centri di analisi nel corso di agosto. Le pastiglie riproducono su un lato il volto del presidente degli Stati Uniti, mentre sull'altro compaiono le scritte "Trump" e "NL".
"Non assumetele"
Le analisi hanno rilevato nelle pillole una quantità definita molto elevata di Pmma, una sostanza simile all'Mdma, il principio attivo dell'ecstasy. "Non assumete queste pillole in nessuna circostanza", ha avvertito l'Istituto Trimbos. La sostanza può provocare nausea e aumento della frequenza cardiaca fino alle convulsioni. Il rischio segnalato è inoltre quello di un surriscaldamento dell'organismo con conseguenze fatali.
Il precedente del 2017
Non è la prima volta che il volto di Trump viene utilizzato per realizzare pastiglie di sostanze stupefacenti. Nel 2017 la polizia tedesca sequestrò circa 5mila pillole color carota modellate a forma della testa del presidente americano. Le pastiglie, secondo quanto emerso allora, sarebbero state pubblicizzate online con lo slogan "Trump rende di nuovo grandiose le feste".