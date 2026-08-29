Paesi Bassi, allarme per le pillole di ecstasy con il volto di Trump: "Sono potenzialmente letali"

Pillole di ecstasy con il volto di Donald Trump potenzialmente letali. A lanciare l'allarme è l'Istituto Trimbos di Utrecht, nei Paesi Bassi, specializzato in tossicodipendenze e salute mentale. Come riportato dalla Bbc, l'istituto ha diramato un "allarme rosso" dopo che diversi esemplari sono stati consegnati ai centri di analisi nel corso di agosto. Le pastiglie riproducono su un lato il volto del presidente degli Stati Uniti, mentre sull'altro compaiono le scritte "Trump" e "NL".