Pacchi bomba negli Usa, polizia: "Arrestato presunto terrorista"

Un uomo è stato arrestato per i pacchi contenenti ordigni potenzialmente esplosivi , inviati in questi giorni, negli Stati Uniti, a politici democratici e altre persone critiche con Trump. Si tratta di un 56enne bianco, Cesar Sayoc , con precedenti per minacce terroristiche. L'uomo è stato fermato a Miami, sul suo luogo di lavoro. Nel frattempo sono stati individuati altri due plichi sospetti.

Il primo dei due pacchi è stato individuato prima che fosse recapitato all'ex capo degli 007 James Clapper, il secondo era invece destinato a Tom Steyer, finanziatore dei democratici.



L'arrestato risulta avere una casa ad Aventura, una cittadina sull'Atlantico tra Miami e Fort Lauderdale. Finora sono stati intercettati 13 pacchi con ordigni potenzialmente esplosivi. Molti sono stati spediti da un ufficio postale della Florida. Uno degli ultimi plichi trovati era indirizzato al senatore democratico Cory Booker, anche in questo caso una delle voci più critiche di Donald Trump.



Foto di Trump sul furgone dell'arrestato - Sui finestrini del furgone sequestrato alla persona arrestata nelle indagini sui pacchi bomba sospetti figurano diverse immagini del presidente Donald Trump. Lo mostrano le immagini della Cnn riprese da un elicottero. Sui finestrini appaiono anche bandiere americane, i simboli della presidenza Usa e una offesa alla Cnn, uno dei bersagli preferiti di Trump.



Trump: "Pacchi bomba sono una distrazione dal voto di midterm" - "La vicenda dei pacchi bomba inviati a numerosi esponenti democratici e contrari all'amministrazione Trump è un modo di distrarre gli elettori repubblicani dal voto di midterm". Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo account di Twitter. "I repubblicani stanno andando così bene nelle prime fasi del voto, e ora arriva questo affare delle bombe a frenarne lo slancio; i notiziari non parlano più di politica. Quanto sta accadendo è una sfortuna, Repubblicani andate a votare!", ha scritto Trump.



"No violenza politica, gli americano devono unirsi" - Confermando l'arresto, Trump ha detto: "Perseguiremo il responsabile con la massima severità prevista dalla legge". Il presidente americano ha poi aggiunto: "Non consentiremo la violenza politica negli Usa, siamo impegnati a fermarla". Gli americani, ha ribadito, "devono unirsi, mostrare al mondo che siamo uniti".