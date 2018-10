Usa, pacchi sospetti agli avversari di Trump | Ordigni alla Clinton, Obama, Soros e Cnn

L'ordigno contenuto in un tubo di metallo inviato alla Cnn era indirizzato a John Brennan, capo della Cia ai tempi dell'amministrazione Obama e feroce critico di Trump. Il presidente ha revocato le sue autorizzazioni di sicurezza in quella che molti hanno visto come una ritorsione. L'indirizzo del mittente è quello di Debbie Wasserman Schultz, deputata della Florida ed ex presidente del partito democratico, così come quello sul pacco fatto trovare nella buca delle lettere di Soros.



Gli uffici della stessa Wasserman Schultz in Florida sono stati evacuati per un pacco sospetto, che è risultato un pacco di ritorno perché inviato all'indirizzo sbagliato dell'ex ministro della Giustizia di Obama, Eric Holder.



Il pacco a Cuomo contiene file su gruppo di estrema destra - Anche il governatore democratico dello Stato di New York, Andrew M. Cuomo, ha ricevuto un pacco che non conteneva un ordigno ma alcuni file sul gruppo di estrema destra Proud Boys. Lo ha riferito il portavoce del governatore Rich Azzopardi. I Proud Boys sono assurti di recente alla cronaca per alcuni episodi accaduti a New York, tra cui una rissa con manifestanti antifascisti che ha portato a diversi arresti. Infine un centro di smistamento postale del Congresso ha scoperto un ordigno indirizzato alla deputata democratica Maxine Waters.



La condanna della Casa Bianca - In una nota la Casa Bianca ha condannato i "tentati atti violenti". Anche i leader repubblicani di Camera e Senato si sono affrettati a condannare duramente gli attacchi, in un momento delicatissimo, a pochi giorni da un voto in bilico, nel quale il "Gop" rischia di perdere la Camera dei deputati. Il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha parlato di "terrorismo interno". Hillary Clinton ha parlato di "tempi preoccupanti: è un momento di grandi divisioni e dobbiamo fare di tutto per unire il Paese".