Otto italiani tra le vittime dell'aereo caduto: tra loro un assessore siciliano

Il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci ha subito inviato il suo messaggio di cordoglio, non appena ha avuto la conferma ufficiale della morte di Tusa. "Ho ricevuto la conferma ufficiale dell'Unità di crisi del ministero degli Esteri - ha scritto -: l'assessore Sebastiano Tusa era sull'aereo precipitato in Etiopia. Sono distrutto. E' una tragedia terribile, alla quale non riesco ancora a credere: rimango ammutolito".



"Perdo un amico - riprende il presidente -, un lavoratore instancabile, un assessore di grande capacità ed equilibrio, che stava andando in Kenia per lavoro. Un uomo onesto e perbene, che amava la Sicilia come pochi. Un indimenticabile protagonista delle migliori politiche culturali dell'Isola".



Le tre vittime della Onlus - Nello schianto sono morti poi il presidente della Onlus bergamasca Africa Tremila, la moglie e il tesoriere dell'associazione, come fa sapere il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. I tre "dovevano arrivare nel Sud Sudan - racconta il primo cittadino -. Conosco quell'associazione per essere stato loro ospite. In questi anni ha sviluppato tanti progetti in campo sanitario, scolastico e alimentare, in Africa, Asia e Sud America. Esprimo alle famiglie il mio cordoglio personale e quello di tutta l'amministrazione comunale. Sono vicino anche a tutti i membri dell'associazione".



Un medico toscano e la moglie tra le vittime - Tra le vittime c'è poi Carlo Spini, 75 anni, di Sansepolcro (Arezzo) e residente a Pistoia, che era in viaggio con la moglie Margherita Viggiani.



Conte: "Giorno di dolore" - Anche il premier Giuseppe Conte ha pubblicato via Twitter un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime. "Oggi è un giorno di dolore - ha scritto -. Nell'aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano anche nostri connazionali. Ci stringiamo tutti ai familiari delle vittime rivolgendo loro i nostri partecipi, commossi pensieri".



Chi era Sebastiano Tusa - Sebastiano Tusa, nato a Palermo nel 1952, lascia la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Tusa si era laureato in Lettere con tesi in Paletnologia all'Università di Roma "La Sapienza" nel 1975. Aveva poi conseguito il diploma di perfezionamento in Archeologia orientale con tesi in Paletnologia alla "Sapienza". E' stato docente a contratto di Paletnologia all'università Suor Orsola Benincasa di Napoli e docente a contratto di Archeologia Subacquea all'Università degli Studi di Bologna. Coordinatore scientifico e docente del Master "Architettura per l'Archeologia" alla Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, docente all'Università di Marbourg come Gastprofessor, è stato dirigente dell'Amministrazione regionale siciliana dal 1993 dopo aver iniziato la sua carriera al Museo Pigorini di Roma. Ha rivestito numerosi incarichi dirigenziali in vari settori dell'assessorato dei Beni culturali della Regione Siciliana sia come dirigente tecnico archeologo sia come Soprintendente di Trapani e del Mare. Dal 1972 ha partecipato e diretto missioni e ricerche archeologiche in Italia, Iraq, Iran, Pakistan, Libia, Turchia, Tunisia, Giappone. E' autore di circa 700 tra monografie e saggi scientifici e divulgativi ed è stato nominato nel governo Musumeci come assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana ad aprile 2018.