Etiopia, si schianta aereo con 157 persone a bordo: nessun sopravvissuto, "8 le vittime italiane"

Un Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines, diretto a Nairobi, si è schiantato pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba. Tutte morte le 157 persone a bordo. Tra loro, secondo indiscrezioni non confermate, ci sarebbero anche 8 italiani , tra cui tre bergamaschi legati a una Onlus. La Farnesina è al lavoro per le verifiche. Nella lista passeggeri figura anche Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale e assessore della Regione Sicilia.

Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell'Unesco, dove era già stato a Natale insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. Le tre vittime bergamasche sarebbero due uomini e una donna, volontari di una Onlus che opera nell'area: la loro identità non è stata ancora ufficializzata.



Lo schianto sei minuti dopo il decollo - Lo schianto è avvenuto alle 8.44 locali, sei minuti dopo il decollo a una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope, vicino alla località di Bishoftu.



Vittime di differenti nazionalità - Le 157 persone a bordo, 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, erano di differenti nazionalità. Un portavoce dell'Ethiopian Airlines ha comunicato che tra le vittime del disastro aereo ci sono 32 keniani e 17 etiopi, 18 canadesi, otto cinesi, otto americani, otto italiani, sette francesi, sette inglesi, sei egiziani, cinque olandesi, quattro indiani e quattro slovacchi.



Pilota aveva segnalato difficoltà - Stando a quanto emerso, poco prima dello schianto il pilota del volo aveva segnalato alla torre di controllo di Adis Abeba difficoltà e aveva chiesto il permesso di tornare indietro. Il pilota era stato autorizzato al rietro.



Velivolo nuovo, consegnato a novembre - L'aereo della Ethiopian Airlines era un velivolo nuovo, consegnato alla compagnia aerea a metà novembre. "I controlli e la manutenzione di routine non hanno mai rivelato alcun problema", ha spiegato il ceo della compagnia, Tewolde Gebremariam.