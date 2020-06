Ottenuto sulla Stazione spaziale il quinto stato della materia

Grazie a un esperimento condotto sulla Stazione spaziale è stato ottenuto il quinto stato della materia. Si tratta di uno stato distinto da quello liquido, solido, gassoso e dal plasma: è possibile averlo solo a temperature vicine allo zero assoluto e in esso atomi ultrafreddi si muovono all'unisono comportandosi come onde anziché come particelle. Il risultato si deve al California Institute of Technology.