Rubati cinque orologi di lusso all'ex portiere della Real e della nazionale spagnola Iker Casillas: arrestati la colf e il marito

Cinque orologi di alto valore rubati e una coppia, composta da una collaboratrice domestica e suo marito, finita in manette: è la vicenda in cui è rimasto coinvolto negli ultimi giorni, suo malgrado, l'ex portiere del Real Madrid e campione del mondo con la Spagna nel 2010, Iker Casillas.



Il caso è riportato da diversi media iberici. Come anche confermato dalla Polizia Nazionale spagnola, che tuttavia non fa esplicitamente il nome di Casillas, i furti sono avvenuti all'interno dell'abitazione dell'ex calciatore a Madrid. Due dei cinque orologi rubati sono stati recuperati, mentre per la coppia arrestata, secondo diverse fonti, dopo il fermo è stata disposta la libertà condizionale con misure cautelari. Quando sono stati intercettati dalla polizia i due stavano per lasciare la Spagna.



Il quotidiano El País riporta che Casillas ha sporto denuncia per questa vicenda alcuni giorni fa, dopo essersi accorto che gli orologi originali erano stati sottratti uno alla volta e sostituiti da qualcuno con repliche. In un audio mandato in onda dal canale tv Telecinco, l'uomo sospettato dei furti ha confessato di aver rubato due dei cinque orologi spariti, spiegando di aver agito per ripagare debiti accumulati e sostenendo che la moglie non sapesse delle sue intenzioni di commettere un illecito.