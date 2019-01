Oregon, suv investe tre ragazzi in fuga

Sono ancora in corso le indagini da parte del Portland Police Bureau per identificare la persona alla guida del suv che il pomeriggio del 10 gennaio ha investito tre ragazzi in quello che sembra essere stato un gesto deliberato. La scena è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza di un residente della zona ma nonostante la gravità dell'incidente, nessuno si è presentato alla polizia per fornire le generalità dei giovani, fuggiti subito dopo l'impatto.