Oregon, migliaia in lista d'attesa per provare i "funghi magici"

A Eugene, in Oregon, 3mila persone sono in lista di attesa per provare i cosiddetti "funghi magici".

Per circa sei ore, adulti sopra i 21 anni possono sperimentare le sostanze nell'Epic Healing Eugene, il primo centro del genere negli Stati Uniti aperto da giugno. Per l'esperimento non è necessaria alcuna prescrizione e i fondatori del centro sperano che i funghi allucinogeni possano aprire la strada a nuove terapie per la cura delle malattie mentali. Sebbene la psilocibina rimanga illegale nella maggior parte degli Usa, la Food and Drug Administration nel 2018 l'ha definita una "terapia rivoluzionaria".