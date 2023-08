Usa, la segretaria al Tesoro Janet Yellen ha mangiato funghi allucinogeni in Cina: "L'ho scoperto dopo"

"Non sapevo che quel delizioso piatto avesse proprietà allucinogene", ha detto alla Cnn assicurando di non aver avuto alcuna conseguenza

Lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista alla Cnn. "Sono andata al ristorante con un folto gruppo di persone e chi aveva organizzato per noi la cena ha anche ordinato. C'era un delizioso piatto di funghi che non sapevo avessero proprietà allucinogene. L'ho scoperto solo dopo", ha raccontato Yellen assicurando di non aver avuto alcun effetto collaterale.

La segretaria Usa al Tesoro Janet Yellen , durante la sua visita in Cina a luglio, ha mangiato "inavvertitamente" diverse porzioni di un fungo allucinogeno noto come Lanmaoa asiatica.

Nessun avvelenamento - A raccontare che Yellen aveva mangiato dei Lanmaoa asiatica è stata una blogger culinaria cinese, presente quella sera nello stesso ristorante. La notizia era quindi rimbalzata sui tabloid statunitensi e poi sulle testate internazionali, in alcuni casi con toni sensazionalistici: qualcuno aveva infatti parlato degli effetti psichedelici del fungo ipotizzando persino un avvelenamento a scopo politico, con l'obiettivo di rendere Yellen più "malleabile" durante i colloqui diplomatici con le autorità cinesi.

"Cucinati correttamente" - "Nessuno di noi ha avuto effetti negativi dopo aver mangiato i funghi - ha aggiunto Yellen ridendo -. Ho letto che se sono cucinati correttamente, cosa che sicuramente è avvenuta in quell'ottimo ristorante, non hanno alcun effetto". Anche lo stesso locale, peraltro, ha dichiarato di aver cucinato i funghi in modo da eliminarne le proprietà allucinogene.

Cos'è il Lanmaoa asiatica - I funghi della specie Lanmaoa asiatica, come si evince il nome, sono tipici dell'Asia e in particolare del Sud-ovest della Cina. Medio-grandi e dal colore rossastro all'esterno e giallo sotto, quando vengono cucinati o tagliati diventano blu in alcune parti. Vengono comunemente consumati nella provincia dello Yunnan e si ritiene abbiano effetti allucinogeni, cui si può ovviare cucinandoli. Proprio come accaduto con Yellen.