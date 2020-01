Open Arms soccorre 74 migranti: "In due si sono lanciati in acqua"

Nuovo soccorso in mare per Open Arms. "Operazione molto complessa. 74 persone, donne, donne incinta, bambini e neonati, in stato di shock. Una motovedetta libica con atteggiamento ostile era presente sul posto", si legge in un tweet della Ong. Due dei migranti, presi a bordo da Open Arms, "si sono lanciati in acqua e li abbiamo soccorsi".