Libano, l'Onu decide la fine di Unifil: ritiro entro il 2027

Dopo quasi mezzo secolo, la missione militare Onu nel sud del Libano (Unifil), di cui fanno parte un migliaio di soldati italiani, cesserà di esistere. Si ritirerà dalla regione nel 2027, 49 anni dopo la sua nascita nel lontano 1978, all'ombra dell'allora occupazione militare israeliana del Libano. La decisione è stata presa dal Consiglio di sicurezza dell'Onu che ha sì approvato il rinnovo della missione ma soltanto fino alla fine del 2026, quando inizierà un "ritiro ordinato e sicuro" della durata di un anno. Dopo diverse settimane di negoziati tra Stati Uniti, che assieme a Israele chiedono da tempo lo smantellamento di Unifil, e la Francia, che con altri Paesi europei insisteva nel mantenere i caschi blu nel sud del Libano, i Quindici hanno adottato all'unanimità la bozza di risoluzione elaborata da Parigi, dopo il compromesso con Washington.