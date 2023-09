Onu, un terzo della popolazione mondiale è ancora senza internet

Osservando i dati, ci sono circa 100 milioni di persone in più che hanno accesso a internet rispetto al censimento dell'anno scorso, condotto dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni ( Itu ), l'agenzia dell'Onu per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e attualmente circa il 67% della popolazione mondiale, ovvero 5,4 miliardi di persone è online.

Dichiarazione

"Questo miglioramento della connettività è un altro passo nella giusta direzione", ha affermato la segretaria generale dell'Itu, Doreen Bogdan-Martin. "Non avremo pace finché vivremo in un mondo in cui la connettività sarà una realtà per tutti".