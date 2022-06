Online il sito ucraino per denunciare i criminali di guerra russi

L'Ucraina ha reso operativa sul web una piattaforma per denunciare i crimini di guerra russi e i loro autori.

Lo ha annunciato su Telegram il capo dello staff del presidente Zelensky, Andriy Yermak. "Questo sito contiene informazioni dettagliate e verificate sui criminali di guerra russi. L'Ucraina farà di tutto per trovare e punire tutti", ha scritto Yermak. In cima all'elenco compare il generale russo Alexander Dvornikov per le azioni "contro la popolazione civile a Mariupol". Nel sito è possibile anche denunciare nuovi crimini di guerra.