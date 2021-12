Omicron, neutralizzata da 3 dosi vaccino Pfizer/BionTech

La variante Omicron del Sars-CoV-2 è stata neutralizzata da 3 dosi di vaccino . Lo riferiscono Pfizer-BionTech dopo test effettuati in laboratorio. Secondo quanto riporta l'Agenzia Bloomberg, la terza dose di vaccino garantisce un livello di protezione simile a quello osservato dopo due dosi contro il virus originale e le varianti finora conosciute.

Studio: Omicron riduce scudo vaccino contro contagi Secondo uno studio, ancora in fase preliminare, condotto in Sudafrica, la variante Omicron ridurrebbe significativamente gli anticorpi generati dal vaccino di Pfizer e BioNTech. Tuttavia, le persone che sono guarite dall'infezione e hanno ricevuto una vaccinazione di richiamo avranno una maggiore protezione. Lo studio preprint, non ancora sottoposto a revisione paritaria e condotto all'Africa Health Research Institute, ha testato 14 campioni di plasma di 12 vaccinati, di cui 6 infettati precedentemente. Il calo di capacità anticorpale di neutralizzare Omicron rispetto al virus originale sarebbe di 41 volte.

Pfizer-Biontech: a marzo vaccino aggiornato contro Omicron Intanto Pfizer e BioNTech fanno sapere che i primi lotti del loro vaccino aggiornato contro "si prevede che saranno pronti per la consegna entro 100 giorni" e "potranno essere consegnati nel marzo 2022". Le due aziende sottolineano inoltre, in una nota stampa, di aver "testato anche altri vaccini specifici per varianti, che hanno prodotto titoli di neutralizzazione molto forti e un profilo di sicurezza tollerabile".