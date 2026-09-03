la tragedia

Francia, omicidio-suicidio: padre uccide due figli e la suocera, poi  si toglie la vita

La vicenda è accaduta a Gy, nell'est del Paese. Marito e moglie stavano divorziando. È stata avviata un'indagine per omicidio

03 Set 2026 - 10:18
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È un vero e proprio massacro familiare quella avvenuto a Gy, nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, fra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati  nella serata del 3 settembre in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli, sarebbe stato il padre. 

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La vicenda

  A ricostruire la vicenda è il quotidiano locale L'Est Républicain. Secondo fonti del giornale, il padre avrebbe usato un'arma da fuoco. Poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo. "Si trattava di una coppia in istanza di divorzio, stavano costruendo una casa", precisano le fonti citate dal giornale. Uno dei corpi è stato ritrovato a bordo di un furgone e gli altri tre in un camper. Il padre apparteneva a una comunità di nomadi.

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Le indagini

 Il sindaco di Gy - paese di un migliaio di abitanti - ha subito convocato una riunione straordinaria della giunta. Avviata un'indagine per omicidio per comprendere meglio le circostanze della tragedia familiare.

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