Francia, omicidio-suicidio: padre uccide due figli e la suocera, poi  si toglie la vita

A ricostruire la vicenda è il quotidiano locale L'Est Républicain. Secondo fonti del giornale, il padre avrebbe usato un'arma da fuoco. Poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo. "Si trattava di una coppia in istanza di divorzio, stavano costruendo una casa", precisano le fonti citate dal giornale. Uno dei corpi è stato ritrovato a bordo di un furgone e gli altri tre in un camper. Il padre apparteneva a una comunità di nomadi.