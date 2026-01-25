L'italiana Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: si indaga per omicidio, fermato un vicino di casa
La donna, nata in Veneto, si era trasferita da anni in Inghilterra
Gloria De Lazzari, una 45enne trevigiana originaria di Musestre di Roncade è stata trovata morta a Bolton, nel Greater Manchester. La polizia locale ha formalmente incriminato James Morton, un uomo di 33 anni vicino della vittima. Morton è già comparso davanti alla Wigan and Leigh Magistrates' Court con l'accusa di omicidio ed è attualmente detenuto in custodia cautelare in attesa delle prossime udienze.
La donna si era stabilita in Inghilterra da anni per lavoro ma manteneva un legame fortissimo con l’Italia, dove tornava regolarmente per assistere l’anziana madre Daniela. Quest'ultima, distrutta dal dolore, la ricorda come una figlia "fantastica e devota", una persona solare la cui vita è stata spezzata in circostanze ancora oggetto di rilievi scientifici. Mentre il Consolato italiano lavora per facilitare il rimpatrio della salma, la polizia di Manchester prosegue gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta del delitto.