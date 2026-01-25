L'italiana Gloria De Lazzari trovata morta in casa a Manchester: si indaga per omicidio, fermato un vicino di casa

Gloria De Lazzari, una 45enne trevigiana originaria di Musestre di Roncade è stata trovata morta a Bolton, nel Greater Manchester. La polizia locale ha formalmente incriminato James Morton, un uomo di 33 anni vicino della vittima. Morton è già comparso davanti alla Wigan and Leigh Magistrates' Court con l'accusa di omicidio ed è attualmente detenuto in custodia cautelare in attesa delle prossime udienze.