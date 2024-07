Allarme sicurezza a Parigi, Sara Simeoni ricorda il massacro alle Olimpiadi di Monaco 1972

Durante il collegamento con "Pomeriggio Cinque News", la campionessa olimpica ha spiegato ancora: "Gli atleti vengono come isolati in una bolla, perciò fanno anche fatica a vivere realmente quei momenti, almeno per come fu a Monaco di Baviera. Il problema è che da lì in poi tutte le zone riservate agli atleti sono diventati dei veri e propri bunker. Ma questo non è più sport, soprattutto per le Olimpiadi che sono nate con obiettivi ben diversi". E conclude: "Un assetto di guerra come quello di oggi non l'ho vissuto per fortuna, perché per me le Olimpiadi hanno un significato particolare e vederle così ferisce il cuore. Non è bello, crea un'ansia che invece di farti sentire comunità porta ognuno a pensare per sé".



L'intervento di Sara Simeoni è anche l'occasione, dal punto di vista sportivo, per ricordare con un sorriso i quarantaquattro anni esatti dalla medaglia d'oro conquistata alle Olimpiadi di Mosca 1980. Ricordi e immagini che ancora la fanno emozionare.