Olimpiadi 2024, a Parigi il Cio abolisce la 50 chilometri di marcia: non rispetta la "parità di genere"

Afp

Niente più 50 chilometri di marcia: il Comitato olimpico abolisce la storica gara, che nel 2008 a Pechino fu vinta dall'atleta azzurro Alex Schwazer, nel nome della "parità di genere". Quella competizione non si correrà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nel programma non c'è. Per ogni edizione il Paese ospitante ha la possibilità di inserire o meno alcuni sport. Ma la 50 km era da sempre una gara storica, non una semplice "variabile".