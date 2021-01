Olanda, si dimettono il premier Rutte e il suo governo

ansa

Il governo olandese guidato dal premier Mark Rutte si è dimesso. L'esecutivo, sostenuto da quattro partiti, ha deciso di assumersi la responsabilità politica dello scandalo riguardante un'indagine sui pagamenti per l'assistenza ai minori che ha erroneamente etichettato come truffatori migliaia di genitori. Il governo rimarrà comunque in carica fino a quando non verrà formata una nuova coalizione dopo le elezioni generali in programma per il 17 marzo.