Israele, crisi di governo: verso nuove elezioni, le quarte in due anni

-afp

Israele si avvia verso il voto, il quarto in 2 anni, a causa della crisi nel governo di coalizione. Il premier Netanyahu (Likud) e il ministro Gantz (Blu Bianco) non sono riusciti a trovare l'accordo sulla legge di Bilancio, evitando lo scioglimento della Knesset. Netanyahu ha attaccato Gantz perché "trascina il Paese a nuove elezioni in piena crisi Covid". Il leader Blu Bianco rimanda al mittente le accuse e pone i fari sul processo dell'avversario.