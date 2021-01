Brexit, Olanda: sequestrati panini al prosciutto a chi arriva dalla Gran Bretagna

Dal Web

A causa delle norme post-Brexit i doganieri olandesi sequestrano panini al prosciutto agli automobilisti in arrivo dalla Gran Bretagna. La cosa è stata documentata da un servizio della tv olandese in cui agenti che indossano giacche catarifrangenti spiegano ad automobilisti e camionisti stupiti al terminal traghetti di Hook of Holland che dalla Brexit "non è più possibile portare alcuni cibi in Europa, come carne, frutta, verdure, pesce".