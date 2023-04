Olanda, via libera all'eutanasia per bimbi con malattie incurabili

L'Olanda ha deciso di rendere legale l'eutanasia per i bambini molto malati che hanno esaurito le opzioni di cura.

Il ministro della Salute, Ernst Kuipers, ha detto ai parlamentari di voler estendere e rivedere il protocollo, valido finora solo per i neonati, per coprire anche i bambini di età non superiore ai 12 anni "che soffrono in modo insopportabile e per i quali le opzioni di cure palliative non sono sufficienti ad alleviare i sintomi". Secondo il governo olandese, le linee guida riguarderanno tra i 5 e i 10 bambini all'anno.