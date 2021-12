Olanda, bambino ucciso da un botto: un altro ferito

Afp

Un bambino di 12 anni è rimasto ucciso e un altro gravemente ferito in Olanda in seguito a un incidente avvenuto mentre guardavano un adulto azionare un botto, nonostante il divieto imposto in tutto il territorio nazionale per il Capodanno. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto nella piccola città di Haaksbergen, nell'est del Paese vicino al confine con la Germania. In seguito all'episodio un uomo è stato arrestato.